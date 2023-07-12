Через Владимирскую область поезда курсируют по четырем маршрутам.

За январь-июнь 2023 года со станции Горьковской железной дороги на двухэтажном поезде отправились около 849 тысяч пассажиров - это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.Двухэтажные поезда курсируют через Владимирскую область по маршрутам Москва – Чебоксары, Москва – Ижевск, Москва – Казань, Москва – Йошкар-Ола.В двухэтажных вагонах есть установки для поддержания микроклимата, экологически чистые туалеты, мультимедийное оборудование, системы контроля безопасности. Кроме того, поезда адаптированы для маломобильных пассажиров, информация продублирована шрифтом Брайля, есть подъемник для инвалидной коляски.