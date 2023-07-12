На День огурца в Суздале будет перекрыто движение транспорта. 15 июля в Суздале вновь (21-й раз)...

На День огурца в Суздале будет перекрыто движение транспорта.15 июля в Суздале вновь (21-й раз) пройдёт традиционный праздник — День огурца.Администрация города сообщает, что поскольку планируются масштабные гулянья в городе, то с 9:00 утра перекроют движение по улицам Кремлевской, Ленина, Пушкарской и Толстого.Объехать можно будет по "восточному объезду" города, а дальше по улицам Гоголя, Всполье, Садовая, Калинина, Энгельса, Нетёка, Стромынка.Но при этом уточняется, что для проезда автотранспорта будет перекрыта улица Ленина (от перекрёстка улицы Виноградова с улицей Ленина до поворота на западную объездную дорогу 17Н-69), а также улица Калинина (от перекрёстка улицы Калинина с улицей Васильевская до перекрёстка улицы Калинина с улицей Виноградова) и улица Виноградова (от перекрёстка улицы Калинина с улицей Виноградова до дома № 3).Исключение — общественный транспорт и транспорт, предназначенный для подвоза жителей и гостей города к месту проведения праздника Огурца.Администрация Суздаля поделилась и временной схемой движения транспорта, на которой также указаны парковки для машин туристов в центре. Подробнее с информацией и картами можно ознакомиться на официальном сайте администрации Суздаля.Руководству заведений рекомендовано заранее подготовиться к работе в этот день - привезти необходимые овощи и напитки, организовать разгрузку транспорта и пр.Дополнительно сообщается о бесплатной парковке на Суздальском автовокзале. От него до места проведения Праздника Огурца (и обратно) будут ходить автобусы (проезд в них - бесплатный) с интервалом движения в 15 минут.Фото: pxfuel.com; http://gorodsuzdal.ru