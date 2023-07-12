Мероприятие состоится 15 июля.

В Суздале на День огурца перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в горадминистрации.Мероприятие состоится 15 июля. Сейчас из-за ремонта моста через реку Мжара въезд в город из Владимира открыт по Р-132 со стороны автовокзала.Гостям, которые поедут по М-7 со стороны Москвы и Владимира, предлагают заезжать по автодороге «17А-1 Владимир – Ново-Александрово – Старый Двор». В селе Старый Двор надо будет повернуть направо на трассу «17Н-66 через Туртино, Ивановское» до Суздаля. Стоянка для автомобилей организована вдоль автомагистрали 17Н-69.В самом городе с 9 утра и до конца мероприятий ограничат проезд по улицам Пушкарская и Толстого. Объезд будет открыт по восточному обходу города, а дальше по улицам Гоголя, Всполье, Садовая, Калинина, Энгельса, Нетёка, Стромынка, по улице Ленина.«Также будет перекрыта улица Ленина от перекрёстка улицы Виноградова с улицей Ленина до поворота на западную объездную дорогу 17Н-69, а также улица Калинина от перекрёстка улицы Калинина с улицей Васильевская до перекрёстка улицы Калинина с улицей Виноградова и улица Виноградова от перекрёстка улицы Калинина с улицей Виноградова до дома № 3 по улице Виноградова кроме общественного транспорта, транспорта, предназначенного для подвоза жителей и гостей города к месту проведения праздника и жителей улиц в перекрытой части города», - уточнили в горадминистрации.Улица Кремлёвская тоже будет перекрыта для движения машин.Припарковать автомобили можно на городских стоянках, расположение которых указано на