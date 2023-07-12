В городе Углегорск на Сахалине стая бродячих собак терроризирует жителей. Весной псы напали на восьмилетнего мальчика, а теперь накинулись на семилетнюю девочку. Об этом сообщает телеканал ..

В городе Углегорск на Сахалине стая бродячих собак терроризирует жителей. Весной псы напали на восьмилетнего мальчика, а теперь накинулись на семилетнюю девочку. Об этом сообщает телеканал , они забежали на детскую площадку и покусали ребенка за ноги.По данным , ребенка отбили прохожие. Девочку госпитализировали. В результате случившегося было возбуждено уголовное дело против должностных лиц города по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьей 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает .