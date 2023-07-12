Народные приметы на 13 июля. Почему в Собор 12 апостолов лучше не ложиться спать до захода...

Народные приметы на 13 июля. Почему в Собор 12 апостолов лучше не ложиться спать до захода солнца?13 июля отмечено в православном календаре как «Собор 12 апостолов», а в народном – как «Полупетр». О древнем празднике впервые заговорили еще в IV веке.В народе Собор двенадцати апостолов получил свою трактовку: считалось, что «макушку лета» на своих плечах держат 12 апостолов.В этот день крестьяне выходили на холмы и кланялись заре, приветствовали красное лето, зарницу и просили помочь «хлебам полнее вызреть».Что ни в коем случае нельзя делать в Собор 12 апостолов?1. В этот день нельзя назначать важные встречи рано утром. Верили, что тогда обсуждаемое дело точно не заладится.2. После того как взошло солнце и до его захода лучше не ложиться спать. Считалось, что иначе можно «проспать» счастье и удачу, лишиться чего-то очень важного в жизни.3. Нельзя копать землю, сажать и пересаживать растения — к плохому урожаю. Разрешалось только поливать, если стояла жаркая погода.4. В этот день нельзя стричь волосы и ногти — плохая примета. По старинным представлениям, так можно укоротить свою судьбу.5. Нельзя хвалиться достатком, имуществом и здоровьем — начнутся проблемы.Что можно делать в Собор 12 апостолов?1. Главное угощение 13 июля – блюда из яиц. По традиции пастухи угощались яичницей, а семейством ужинало печеными или вареными яйцами, чья круглая форма символизировала летнее Солнце и Жизнь.2. В этот день девушки гадали на суженого. Сначала они собирали 12 цветов с разных лугов и полей, а потом складывали их под подушку. Верили, что кто ночью приснится - тот и под венец позовет.3. В этот день было принято восстанавливать отношения и просить прощения у тех, кого обидели.Народные приметы на 13 июля«Лещ плещет хвостом в воде – к теплу вечером», «Желтые облака – к дождю, белые – к жаре», «Много росы – к жаркой погоде». В этот день говорили: «День убывает – жара прибывает».Фото: pxfuel.com