АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги работы в области промышленной безопасности и охраны труда за январь-июнь 2023 года.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги работы в области промышленной безопасности и охраны труда за январь-июнь 2023 года. На реализацию тематических мероприятий было направлено 117 млн руб.Большое внимание уделялось контролю и улучшению состояния оборудования и приспособлений для безопасного производства работ. Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда, на регулярной основе реализуются мероприятия по развитию культуры безопасности, улучшению рабочих условий, повышению компетентности специалистов.Основной объем средств – 86 млн руб. – был направлен на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви. Лечебно-профилактические и технические мероприятия профинансированы на сумму 11,4 млн и 19,7 млн руб., соответственно.Всего с начала года организовано более 5 тыс. периодических медицинских осмотров работников, 1,7 тыс. человек прошли профилактическую противоэнцефалитную вакцинацию.Теоретическое и практическое обучение в области охраны труда в течение шести месяцев прошли порядка 560 работников.Справочно:В 2022 году компания стала победителем всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в двух номинациях конкурса: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий». Второе место компания заняла в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Кроме того, организация заняла третье место в номинациях: «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».