В апреле этого года треть российских промышленных предприятий заявила о недостатке рабочих кадров.

В апреле этого года треть российских промышленных предприятий заявила о недостатке рабочих кадров.По данным РБК, в январе 2022 года «на фоне постковидного восстановления экономики о нехватке сотрудников сообщило 26% предприятий», а «в октябре 2022 года после объявления частичной мобилизации доля заявивших о кадровом дефиците составила 33%».Как предприятия, где нехватка специалистов критична, справляются с выполнением заказов — большой вопрос. А если это завод с мобилизационным заданием?Сберечь специалистов«Кадры — это проблема всерьёз и надолго, — цитирует источник заведующего лабораторией конъюнктурных опросов института Гайдара Сергея Цухло. — Люди — это не тот ресурс, который можно за полгода получить».Эксперт прав: современная промышленность — это технологичные линии, работать на которых могут только хорошо обученные и подготовленные специалисты. Не способен любой прохожий с улицы встать к станку с ЧПУ или роботизированной линии и начать с ними работать! Это попросту опасно — и для него, и для оборудования.Вывод из всего этого напрашивается только один: нужно было ещё вчера на уровне государства активнее заниматься пропагандой плюсов работы на производстве, привлекать на заводы молодёжь, вкладывая деньги (в том числе, бюджетные) в обучающие программы, потому что процветание экономики — в интересах страны.Но самое главное — необходимо беречь уже имеющиеся квалифицированные кадры, оставляя их там, где от них больше всего толку.«Оголять» нельзяЭто, кстати, принесет пользу и СВО, потому что и здесь более чем важны ресурсы (еда, лекарства, снаряжение, правильная одежда, техника и т. п.) — в достаточном количестве и нужного качества. А их способна дать только промышленность. Значит, «оголять» её нельзя!Согласитесь: сложно представить, что было бы, не получи в Великую Отечественную бронь люди, нужные производству.Например, ковровский конструктор Василий Дегтярёв и его единомышленники-инженеры. Или химик Иван Назаров, который в 1942 году изобрёл чудо-клей, с помощью которого ремонтировать испорченные бензобаки, корпуса аккумуляторов, свёрла, цилиндры на танках и машинах стало возможно даже в полевых условиях. Учёный Мстислав Келдыш, сумевший вместе с коллегами — такими же остававшимися в тылу — специалистами Центрального аэрогидродинамического института, решить проблему флаттера — нарастающей тряски самолетов, из-за которой те грозили буквально развалиться в воздухе.Единой командойЭтот список тех, кто ценнее был в тылу, огромен!Но даже эти люди — гении, лауреаты правительственных премий, не справились бы без тех, кто работал вместе с ними в командах. Тех, кто испытывал их изобретения. Тех, кто налаживал их производство — и, конечно, тех, кто работал непосредственно на конвейерах. А это тысячи, миллионы специалистов — инженеров и механиков, токарей и трактористов, ткачей и пекарей, фрезеровщиков и слесарей и многих других, благодаря кому страна выстояла в самые тяжёлые времена и вышла из них абсолютным победителем.Мы и сейчас победим! Но, о сохранении квалифицированных кадров в промышленности нужно всегда думать заранее, чтобы страна в любой ситуации бесперебойно получала все нужные ей ресурсы. Даже если ЧС никогда не наступит, мы должны быть готовы ко всему: к землятресению, к наводнению, к нападению — да к чему угодно! Это называется «стратегия безопасности». Именно поэтому тема законопроекта об автоматической брони квалифицированных специалистов индустриальных предприятий давно назрела. Прошлогодняя частичная мобилизация лишь наглядно показала, насколько эта тема важна.Остаётся надеяться, что отечественные законодатели ею займутся.