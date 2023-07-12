Очистки контейнерных площадок в Собинке от мусора добилась прокуратура.
Собинской межрайонной...
Очистки контейнерных площадок в Собинке от мусора добилась прокуратура.
Собинской межрайонной прокуратурой установлено, что на территории, прилегающей к контейнерным площадками города, размещен строительный мусор, отходы древесины и срубленных веток, пластик, которые складируются непосредственно на почвенном покрове.
Что свидетельствует о несоблюдении требований действующего законодательства, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В Собинский горсуд направлено исковое заявление об обязании администрации г. Лакинск организовать систематическую и своевременную уборку и ликвидацию несанкционированных свалок на территории города.
Кроме того, прокурор просил обязать МКУ «Благоустройство» осуществлять проверку состояния контейнерных площадок и проведение работ по их очистке и ликвидации несанкционированных свалок на территории, прилегающей к контейнерной площадке не реже 1 раза в неделю по утвержденному графику.
Ответчики требования прокурора признали, решение суда вступило в законную силу, исполнение находится на контроле межрайонной прокуратуры.
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