Очистки контейнерных площадок в Собинке от мусора добилась прокуратура. Собинской межрайонной...

Очистки контейнерных площадок в Собинке от мусора добилась прокуратура.Собинской межрайонной прокуратурой установлено, что на территории, прилегающей к контейнерным площадками города, размещен строительный мусор, отходы древесины и срубленных веток, пластик, которые складируются непосредственно на почвенном покрове.Что свидетельствует о несоблюдении требований действующего законодательства, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В Собинский горсуд направлено исковое заявление об обязании администрации г. Лакинск организовать систематическую и своевременную уборку и ликвидацию несанкционированных свалок на территории города.Кроме того, прокурор просил обязать МКУ «Благоустройство» осуществлять проверку состояния контейнерных площадок и проведение работ по их очистке и ликвидации несанкционированных свалок на территории, прилегающей к контейнерной площадке не реже 1 раза в неделю по утвержденному графику.Ответчики требования прокурора признали, решение суда вступило в законную силу, исполнение находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com