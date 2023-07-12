Организаторы рассказали о программе Всероссийского Открытого фестиваля Лоскутная мозаика. Он...

Организаторы рассказали о программе "Всероссийского Открытого фестиваля "Лоскутная мозаика".Он организован по инициативе Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова и Областного центра народного творчества при поддержке Министерства культуры области. О фестивале и его уникальных работах в интервью Вестям рассказали Полина Зенкина, искусствовед, и Наталья Калашникова, ведущий специалист Российского этнографического музея.