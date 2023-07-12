Во Владимире проходят съёмки проекта «Места», которыми с 11 по 14 июля занимается команда «Вконтакте».

Во Владимире проходят съёмки проекта «Места», которыми с 11 по 14 июля занимается команда «Вконтакте». Популярные блогеры Карина Мурашкина и Янгер запечатлеют в своём ролике наиболее яркие туристические объекты и расскажут уникальные истории местных жителей.Так, 11 июля в центре современной культуры «Флигель» они встретились с молодёжью 33-го региона.«Владимирская область славится своей историей и культурой. Наш контент расскажет о возможностях для активного отдыха», – пояснила руководитель проекта «Места» Ирина Саютина.Блогеры покажут полёт на воздушном шаре и параплане, игру в водное поло на сап-бордах, прогулку на трициклах и сплав по реке Судогда.«С культурной составляющей они познакомятся в «АРТ-колхозе», музее «Старая аптека» и на фабрике владимиро-суздальских узоров. В программе запланирована рыбалка на экоферме «Оленьи пруды», - уточнили в Белом доме.Имиджевый видеоролик будет опубликован осенью.