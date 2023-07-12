Представители общественной организации Владимирские дети-ангелы прошли бесплатное медицинское...

Представители общественной организации "Владимирские дети-ангелы" прошли бесплатное медицинское обследование в передвижных центрах здоровья.В них врачи из областного центра оказывают бесплатные, качественные медицинские услуги. Проект работает по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева. Подробности – в нашем сюжете.График выездов медицинских комплексов формируется по обращениям жителей. В том числе по заявкам от общественных организаций Владимирской области. Комплексные обследования прошли и представители Владимирской областной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Владимирские дети-ангелы».Ирина Долганова, председатель правления ВОООДИР «Владимирские дети-ангелы»:- Дети-ангелы уже существуют почти 10 лет во Владимире. Мы помогаем деткам с неврологическими заболеваниями организовываем какие-то праздники для детей мы мам можем обучить каким-то таким профессиям, которые они, не отходя от ребенка, из дома могут работать.С передвижным центром здоровья наше сотрудничество длится уже с мая месяца, и уже более 53 мам особенных деток и детей с ОВЗ прошли здесь различные обследования и посетили различных врачей. Когда о тебе заранее позаботились, оказали такое внимание, все заранее записали, обзвонили, пригласили все быстро, качественно, удобно Это очень важно для мам.Ежедневно в районы выезжают три мобильных комплекса. В них установлено современное оборудование. Прием ведут невролог, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог и другие специалисты, проводятся востребованные виды УЗИ.Анна Маврина, представитель ВОООДИР «Владимирские дети-ангелы»:- Передвижные центры – это вообще круто. Мне очень нравится. Приходишь в назначенное время. // Очень внимательная врач. Я и до этого была на УЗИ сердца – тоже все прекрасно.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» в ВКонтакте и на сайте общественной организации http://www.vpoo-mip.ru .