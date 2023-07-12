Превратили в скотомогильник березовую рощу во Владимирской области. В Петушинском районе, у...

Превратили в скотомогильник березовую рощу во Владимирской области.В Петушинском районе, у деревни Грибово, рядом с овечьей фермой местные жители обнаружили останки животных. Люди опасаются, что эти отходы могут быть опасными и требуют провести полноценную проверку. О страшной находке расскажет Александр Сыпченко.Это находка повергла местных грибников в настоящий шок. Черепа, кости и овечья шерсть. Останками животных буквально усыпана небольшая березовая роща рядом с местным фермерским хозяйством .Александр Сыпченко:- Вот так через лес к месту скотомогильника, это надо делать очень осторожно потому что рядом поле, там работают строители, если они нас заметят то вызовут подмогу.Как предполагают местные, таким образом предприниматель может избавляться от трупов больных животных. Елена попросила не показывать её лица.Елена, жительница д. Грибово:- Здесь были и целиком туши, здесь были и остатки копыт связанные веревками, головы, все это либо с признаками гниения либо с попыткой сожжения.На ферме 600 племенных овец молочной породы. Строительные работы на объекте еще не закончены. В огромном хозяйстве планируют принимать туристов и высокопоставленных гостей со всей страны. За разъяснениями мы обратились к самому фермеру, Владимиру Зуеву.Владимир Зуев, фермер:- Могу сказать одно, что мы ничего не захороняли. И не захораниваем это точно, у нас нет такой потребности. И во вторых, скажем так что мы ведем хозяйственную деятельность ведем в соответствие с нормативными актами и санитарными в том числе естественно.О месте незаконного складирования биологических отходов знают и в администрации района. Глава Александр Курбатов заявил, что приложит все силы чтобы разобраться в скандальной ситуации в самые кротчайшие сроки.Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района:- Вызову Управление природопользования и сельского хозяйства, отправлю их подготовить мне докладную записку со всеми фактами и конкретикой, деталями. И дальше будем принимать решение что там происходит.Специалистам различных служб теперь предстоит выяснить, кто устроил эту свалку и представляет ли она опасность для окружающей среды. Нарушителям ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов может грозить административный штраф до семисот тысяч рублей.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир