Прокурор Андрей Жугин подвел итоги своей работы во Владимирской области. Бывший первый...

Прокурор Андрей Жугин подвел итоги своей работы во Владимирской области.Бывший первый зампрокурора Владимирской области Андрей Жугин возглавил прокуратуру Ивановской области. Указ о назначении накануне подписал Президент Владимир Путин. Некоторое время исполнял обязанности главного владимирского прокурора. Чем ему запомнится этот эпизод служебной биографии? Чего удалось добиться за это время и какие дела коллегам еще предстоит завершить? Андрей Жугин рассказал в большом интервью "Вестям".