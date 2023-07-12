«Ростелеком» и Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) подписали договор о партнерстве в сфере медицинской радиологии. Стороны планируют разработать

«Ростелеком» и Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) подписали договор о партнерстве в сфере медицинской радиологии. Стороны планируют разработать инновационный программный модуль в области онкологии, который позволит ускорить диагностику заболеваний легких и повысить точность планирования операций на органах грудной клетки. Исполнителем работ выступит ведущий российский ИТ-разработчик в области здравоохранения «РТК Радиология»