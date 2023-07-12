Интернет-голосования в 2023 году не будет.

Во Владимирской области завершился приём заявок на конкурс «Самая красивая деревня — 2023». Лучшую будут выбирать из 75 населённых пунктов.До участия допускаются сёла с численностью населения до 3 500 человек. Все они разделены на две категории: до 500 и более 500 жителей. Жюри выберет победителей, которые получат 30,50 и 200 тысяч рублей за первые три места. Общий призовой фонд - 1,5 млн рублей. Также организаторы учредят ряд отдельных номинаций. Их количество и наименования озвучат позднее. Призовые обычно тратятся на благоустройство, установку детских и спортивных площадок, ремонт памятников и так далее.Теперь до конца августа оргкомитет объедет сёла и деревни и оценит внешний облик домов, чистоту, наличие малого бизнеса, обустроенность дворов и вовлечённость селян в решение общих проблем. Интернет-голосования в 2023 году не будет.Напомним, что в 2022 году лучшей деревня Гришино Гусь-Хрустального района.