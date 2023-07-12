Смотрите Вести в 14.30: Во Владимире возродят старинный кинотеатр.
Черепа и кости.
- Овечий...
Смотрите "Вести" в 14.30: Во Владимире возродят старинный кинотеатр.
Черепа и кости.
- Овечий скотомогильник в Петушинском районе... Кто и зачем устроил свалку из останков животных в лесу у деревни Грибово?
Не сдается без боя.
Интересно, что с первого раза уничтожить борщевик не получится... Потому что плодовит и неприхотлив. Как в Суздальском районе идет борьба с ядовитым растением?
Скоро в кино.
- И "Художественный" вновь начнет показывать кино. Старейший кинотеатр Владимира пообещали вернуть к жизни.