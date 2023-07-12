Смотрите Вести в 21.05: Во Владимирской области вновь выберут самую красивую деревню.
Черепа и...
Смотрите "Вести" в 21.05: Во Владимирской области вновь выберут самую красивую деревню.
Черепа и кости.
- Овечий скотомогильник в Петушинском районе... Кто и зачем устроил свалку из останков животных в лесу у деревни Грибово?
Скоро в кино.
- "Художественный" вновь начнет показывать кино. Старейший кинотеатр Владимира пообещали вернуть к жизни.
Вот моя деревня...
- И претенденты утверждены. Сколько заявок в этом году поступило на конкурс "Самая красивая деревня"?