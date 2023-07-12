Она станет конечным пунктом третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Она станет конечным пунктом третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).В результате реконструкции Крюково станет современным трехуровневым вокзалом, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Станция будет состоять из пассажирского терминала, трех островных платформ и широкого подземного перехода, уточнил градоначальник."В дальнейшем в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва — Санкт-Петербург", – написал мэр в своем .В рамках реконструкции расположение остановок наземного транспорта сделают максимально удобным. С одной из сторон железной дороги автобусы будут подъезжать прямо ко входу на станцию – время пересадки с поезда на наземный транспорт уменьшится в шести до трех минут.Также пройдет реконструкция 8,6 километра прилегающей улично-дорожной сети. Рядом со станцией Малино появится безопасный пешеходный переход через железнодорожные пути.Осенью и четвертый диаметр (МЦД-4). О подготовке к его запуску мэр Москвы рассказал на встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов.