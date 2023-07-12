План работ выполнен на 40%, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

План работ выполнен на 40%, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что проекты благоустройства дворов разработаны с учетом пожеланий местных жителей. Чаще всего они просили установить новые спортивные и детские площадки, скамейки и дополнительное освещение, рассказал мэр в своем .По словам Собянина, при благоустройстве используется квартальный принцип. Это значит, что в едином стиле оформляется территория всего квартала.В пример мэр привел улицу Челискинская в Лосиноостровском районе. Благоустроено шесть территорий, в ближайшие годы преобразятся еще 13.Работы продолжаются во вдорах Мичуринского проспекта в Раменках. В Хамовниках специалисты восстанавливают исторический облик сквера у дома по адресу Фрунзенская набережная, 50.Напомним, что в Москве также новые парковые пространства. Яркий пример – парк "Яуза" на северо-востоке города. Пространство протяженностью 20 километров будет включать 60 спортивных и 40 детских площадок.