Студентка создала концепцию благоустройства, которая поможет преобразить ее родной поселок во...

Студентка создала концепцию благоустройства, которая поможет преобразить ее родной поселок во Владимирской области.Каким в недалеком будущем может стать Муромцево? Поселок в Судогодском районе, где находится известная усадьба Храповицкого. Победителем областного конкурса на лучшую архитектурную концепцию благоустройства стал проект студентки Владимирского строительного колледжа Елизаветы Стратоновой. Вместе с автором по-новому на Муромцево взглянула Александра Лебедикова.Александра Лебедикова, корреспондент:- Усадьба Храповицкого - визитная карточка поселка Муромцево, которая уже несколько лет нуждается в реконструкции. Однако, по мнению молодых архитекторов, в реконструкции нуждается и сам поселок.В Муромцеве нет зон отдыха, дороги разбиты, транспортная доступность низкая - жалуются жители поселка. Преобразить и обновить - такая задача была поставлена молодым архитекторам региона, участникам специального конкурса. Восемнадцать проектов по благоустройству подготовили студенты владимирских учебных заведений. Лучшей признана идея выпускницы строительного колледжа Лизы Стратоновой. Проект по благоустройству поселка для нее - работа глубоко личная. Муромцево - малая родина девушки.Елизавета Стратонова, выпускница владимирского строительного колледжа,автор проекта по благоустройству п.Муромцево:- Над проектом я работала два месяца, но с историей поселка Муромцево я познакомилась еще на третьем курсе, когда у нас была макетная практика.На ней мы делали макет замка Храповицкого."Все работы создавались под присмотром преподавателей. Вместе с ними студенты выезжали на местность, проводили фотосъемку,оформляли макеты. Действовали по техническому заданию. Оно включало несколько пунктов.Ирина Герасимова, преподаватель спец.дисциплин владимирского строительного колледжа:- Благоустройство центральной площади и создание нового сквера с необходимыми пешеходными и велодорожками,различными зонами активного и тихого отдыха,освещением, сохранением зеленых насаждений,обновление павильона остановочного в современном стиле."Лиза уверена - воплотить её проект в жизнь реально. Однако без помощи районной администрации не обойтись.Елизавета Стратонова, выпускница владимирского строительного колледжа,автор проекта по благоустройству п.Муромцево:- Несмотря на то, что под комментариями в постах пишут, что проект невыполним, я считаю, что с главой муромцевского сельского поселения Александром Николаевичем он вполне выполним. Его возможно реализовать.На базе строительного колледжа реализуются и другие проекты. Валя и Маша свою работу посвятили музею сестер Цветаевых в Александрове. В проекте уделили особое внимание не только "функциональной" составляющей, но и дизайну.Мария Ионова, студентка владимирского строительного колледжа:- Нам была поставлена задача разработать такие функциональные зоны как входная, зона парковки, зона общего пользования, зона отдыха и зона, где молодые писатели могли бы собираться и обсуждать свои новые произведения. Нас попросили разработать ограждение по периметру территории музея и указать символику музея, то есть горсть рябины.Создание подобных проектов для ребят - возможность сделать первые уверенные шаги в профессии, прийти к новым "архитектурным" победам. Одной из которых, возможно, станет и обновление поселка в Судогодском районе.Александра Лебедикова, Александр Чунаев,Андрей Синягин,Вести-Владимир