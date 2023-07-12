36-летнего мужчину задержали в момент получения посылки. В ней оказался тестостерон – сильнодействующее вещество, которое запрещено к перемещению через границу. Как сообщили во

36-летнего мужчину задержали в момент получения посылки. В ней оказался тестостерон – сильнодействующее вещество, которое запрещено к перемещению через границу. Как сообщили во Владимирской таможне, в посылке был пакет с белым порошком. Экспертиза показала, что это сложный эфир тестостерона весом 198,9 грамм, Тестостерон – первичный мужской половой гормон, синтезируемый организмом. Он отвечает за рост волос,