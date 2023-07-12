В Александрове подрядчик оштрафован на 200 000 рублей за срыв сроков строительства автодороги. Как...

В Александрове подрядчик оштрафован на 200 000 рублей за срыв сроков строительства автодороги.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в рамках надзора за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, была проведена проверка работ по строительству автодороги по улице 2 -я Алексеевская в городе Александрове. Выяснилось, что отставание по срокам - «более чем на полтора месяца».При этом следует отметить, что земельные участки для индивидуального жилищного строительства на указанной улице выделялись многодетным семьям. То есть обустройство необходимой транспортной инфраструктуры на данном участке, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, «имеет повышенную общественную значимость и осуществлялось для обеспечения нужд наиболее социально незащищенной категории граждан».Городской прокуратурой в отношении руководителя подрядной было организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»).В итоге виновному лицу назначен штраф в размере 204 000 рублей.Уточняется, что в настоящее время строительство автодороги уже завершено.Фото: pxfuel.com