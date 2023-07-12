После вмешательства надзорного ведомства подрядчик завершил ремонт.

В Александрове подрядчик оштрафован на 200 тысяч рублей за срыв сроков строительства дороги на улице 2-ая Алексеевская. Об этом сообщили в облпрокуратуре.В ходе проверки выяснилось, что по госконтракту компания должна была сдать объект ещё полтора месяца назад. Однако на момент выезда прокуроров на место работы ещё не были завершены.На стройфирму возбудили административное дело. С компании взыскали 204 тысячи рублей. После вмешательства надзорного ведомства подрядчик завершил ремонт.