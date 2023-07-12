Сегодня профессиональный праздник тех, кто умеет мастерски запечатлеть мгновение и сделать его видимым для всех.

В фондах музея-заповедника «Александровская слобода» весомая коллекция фотографий, авторами которых являлись самые разные люди. По сути, они создали визуальную картину жизни эпох, общества и конкретных людей. Сегодня профессиональный праздник тех, кто умеет мастерски запечатлеть мгновение и сделать его видимым для всех, причем зачастую превратить этот микро-миг в художественный шедевр. 12 июля мы отдаем дань уважения всем мастерам фотографии, которая, появившись в первой трети XIX века, невероятно актуальна по сей день. С благодарностью вспоминая всех, краткий сегодняшний рассказ посвящен человеку с трагической судьбой, мастеру художественной фотографии, который многие годы работал в Александрове, - Николаю Степановичу Аристову.Родился он в 1872 году в селе Страхово Климовской волости Каширского уезда Тульской губернии в дворянской семье. Рано лишившись родителей, он, по окончании гимназии, начинает свою трудовую деятельность с управляющего имением Алябьево (Тульской губернии), мечтая все-таки о деле, которое влекло его с детских лет – о фотографии. В 1896 году Аристов, проживая уже Сергиевом Посаде, поступает на службу в качестве ученика к известному фотографу А.П. Платонову. В течение почти четырех лет он увлеченно учится у признанного мастера (Платонов за свои художественные работы был удостоен многих престижных международных наград), страстно мечтая, тем не менее, начать собственное дело. Это желание привело его в Александров, где, видимо, нашлось подходящее помещение. И хотя в городе уже были несколько фотоателье, он рискнул, и вскоре стал самым востребованным мастером.К сожалению, пока неизвестно, где именно находилась его «студия» (есть лишь версии), но архивные данные свидетельствуют, что официальное разрешение на открытие фотоателье он получил 8 мая 1899 года, и оно просуществовало почти до Октябрьской революции.Николай Степанович был женат, имел четверых детей. Овдовев (супруга Лидия Владимировна умерла после рождения сына), в 1917 году Аристов с дочерями переезжает в Сергиев Посад и снова открывает фотоателье, которое в 1929 году решает закрыть. Остаток своей жизни мастер-фотограф захотел целиком посвятить служению церкви. В июле 1930 года Николай Степанович был рукоположен в чин диакона и с того времени стал служить в церкви Петра и Павла в Сергиевом Посаде. (Кстати, именно сегодня церковь отмечает День этих святых апостолов).5 апреля 1931 года диакон Николай Аристов был арестован и обвинен якобы в членстве в контрреволюционной организации и антисоветской агитации. 6 июня 1931 года ему было предъявлено обвинение по статьям 58-10, и 58-11 с вынесением приговора: к высшей мере наказания – расстрелу, который и был исполнен 10 июня 1931 года.В 1958 году Николай Степанович был реабилитирован, а 27 декабря 2005 года определением Священного Синода Аристов был причислен к лику новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.Но память о нем жива и будет жить в его замечательных фотографиях. Как сказала Е.В.Жилкина, главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода»: «Фотоархив Н.С.Аристова - это огромная ценность в нашей коллекции. Его работы не просто высокопрофессиональны и качественны, они все образные, эмоциональные, передающие дух времени. Потому коллекция всегда актуальна в нашей выставочной деятельности, а у фото постоянно задерживаются посетители музея-заповедника».