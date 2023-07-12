Информацию о случившимся подтвердил местный Минздрав. Как сообщает телеканал , вечером 11 июля в скорую начали поступать звонки от родителей, которые сообщали о рвоте у детей. По данным , в ..

Информацию о случившимся подтвердил местный Минздрав. Как сообщает телеканал , вечером 11 июля в скорую начали поступать звонки от родителей, которые сообщали о рвоте у детей.По данным , в больницах Орска подготовили места для госпитализации пострадавших. В город выехала глава Минздрава региона вместе с командой инфекционистов.Позднее стало известно, что, предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Об этом пишет .