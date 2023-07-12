Без края и конца ковер степной, где царствует дух жизни кочевой.

Безкрая и конца ковер степной, где царствует дух жизни кочевой.На юге России есть уникальное место, которое непросто найти,но уж если нашел — приходи без раздумий. С утра до вечера путникизаглядывают сюда за порцией восторга. Лучше компании не найти: верблюды плюют навсе проблемы и катают с ветерком навстречу приключениям.Туристический клубрасполагается в Элисте, самом сердце республики Калмыкии.Это гуманнаяи общественно значимая альтернатива зоопаркам.Дружная семья животноводовсоздала его своими руками, возрождая народные традиции. Сегодня это музей,развлекательный комплекс и уютный дом для верблюдов под открытым небом.Проект стартовал два года назад. Небольшое домашнее хозяйствопревратилось в культурно-досуговое пространство фермерских масштабов. Почти каждыйдень его посещают любители животных и путешественники, обещая вернуться снова. Верблюды принимают гостей, а хозяева радушно встречают их начудо-острове посреди степи.Верблюжий остров: чем заняться1. Познакомиться с верблюдами, а еще осликами,котятами и другими очаровательными созданиями. Здесь собеседники на любой вкус.Можно погладить животных, вдоволь поболтать с ними или посидеть молча.2. Почувствовать себя кочевником. Прогулка верхомна верблюде захватывает дух и не требует специальной подготовки.3. Сделать эксклюзивные снимки. Есть фотозоны вэтническом стиле и коллекция реквизита. Модники и модницы наряжаются в национальные костюмы.4. Пострелять из лука. Новичкам проводятмастер-классы.5. Полакомиться экзотикой. В гостевой юрте подаютджомбу и борцоги. Это калмыцкий молочный чай и хрустящая выпечка из теста.Неважно, где и с кем вы находитесь. Верблюды ждут в гости, а отказывать им неприлично!