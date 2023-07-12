В Москве поймали мужчину, который пытался изнасиловать двух женщин. По данным телеканала , 37-летний мужчина в районе улицы Симоновский Вал напал на незнакомку и попытался склонить ее к ..

В Москве поймали мужчину, который пытался изнасиловать двух женщин. По данным телеканала , 37-летний мужчина в районе улицы Симоновский Вал напал на незнакомку и попытался склонить ее к интиму, но ей удалось вырваться. Злоумышленник сбежал с места преступления, но не оставил попытки заняться сексом без согласия.Чуть позже он повторил попытку напасть на другую женщину, уже на Крутицкой набережной. Вторая также дала отпор насильнику. Как сообщают , подозреваемого задержали и предъявили обвинения. Ранее он уже был судим.