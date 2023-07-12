В России появятся круглогодичные морские курорты на 10 млн человек.

В России к 2030 году должны быть созданы круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, реализация этих проектов позволит создать не менее 44 тысяч новых гостиничных мест.Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит его пресс-служба."Ключевой показатель национального проекта - количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. В планах - создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре", - сказал Чернышенко.По его словам, приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау Дюрсо, Крым ("Золотые Пески России" и "Саки"), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград ("Русская Балтика"), Приморский край (Владивосток, Хасанский район).Также предполагается создание курорта на Байкале. Там уже действует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции. Реализация туристических проектов на Байкале позволит привлечь порядка 50 млрд частных инвестиций.На этом же заседании замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что при планировании морских курортов приоритетно рассматриваются территории с действующими преференциальными режимами, а также наличие инвесторов. Среди других критериев: - уникальный природный потенциал и площадь акватории, она должна составлять порядка 30 тысяч кв. км, а протяженность прибрежной полосы - около 50 км, но не менее 10 км. Это позволит создавать инфраструктуру компактно и эффективно, концентрировать инвестиционную активность и туристический поток.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за последние три года объем инвестиций в отрасль увеличился в 25 раз."Сегодня в крае реализуют 44 проекта на сумму 418 миллиардов рублей. Причем большинство из строящихся гостиниц - 4 и 5*. Они наиболее востребованы у туристов. Новые отели позволят сдерживать цены на отдых в регионе", - сказал он.Губернатор добавил, что прирост числа отдыхающих станет дополнительной нагрузкой на существующую дорожную и коммунальную инфраструктуру. По его словам, уже сейчас это сдерживает ряд проектов."Необходим комплексный подход, синхронизация ввода новых отелей и устранения инфраструктурных ограничений. Также в связи с увеличением турпотока на побережье, нагрузки на авиационное сообщение и федеральные автомагистрали, ведущие в край, считаю необходимым рассмотреть возможность создания железнодорожной скоростной дороги соединяющий Москву, Краснодар и Анапу", - предложил Кондратьев.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что регион фиксирует спрос у компаний, оказывающих услуги в сфере яхтинга и серфинга."Японское море обладает огромным потенциалом для яхтинга. Несомненно, особым этапом развития развлекательной индустрии здесь должно стать создание полноценного морского курорта. Для этих целей мы подобрали земельный участок в Хасанском округе, вблизи которого находится множество туристических достопримечательностей и природных объектов. Они вызывают интерес у гостей региона. Время в пути до аэропорта - менее трех часов, есть железнодорожная ветка, соединяющая с Транссибом. В часе езды находится граница, где проживают около 50 миллионов китайских жителей провинции Цзилинь и нет выходов в море. Это тоже хорошие перспективы для использования международного туризма", - сказал Кожемяко.Он добавил, что проработана концепция курорта, включающая гостиницы, апарт-отели, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры. Этот проект способен привлекать по полмиллиона туристов в год. Общая площадь - более 150 гектаров, объем инвестиций может превысить 30 миллиардов рублей. Сейчас идет выделение земельного участка для курорта.Власти Калининградской области прорабатывают проект "Русская Балтика", который предусматривает строительство интегрированного курорта в районе Янтарного городского округа."У нас есть возможность для создания нового туристического продукта, который будет использовать природные особенности региона. Речь не только о песчаных пляжах шириной до 300 метров, но и возможностях санаторно-курортного лечения с применением термальных источников и голубой глины, известной своими целебными свойствами. Реализация такого масштабного проекта позволит побережью вблизи Янтарного встать в один ряд с нашими известными курортами в Зеленоградске и Светлогорске, создав единую цепочку курортов на морском побережье Балтийского моря", - рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Участники совещания также обсудили развитие морских курортов - "Горская" в Санкт-Петербурге и "Приморск" в Запорожской области, предполагающий создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря. В рамках этого проекта планируется привлечь 31 млрд рублей частных инвестиций и создать порядка тысячи новых номеров.