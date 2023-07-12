В Штабе общественной поддержки наградили семьи из Владимирской области в рамках Дня семьи, любви и...
В Штабе общественной поддержки наградили семьи из Владимирской области в рамках Дня семьи, любви и верности.
Подробности - в нашем репортаже.
Артем и Татьяна в браке 16 лет. С самого начала специальной военной операции Артем на линии фронта. Был ранен. После восстановления, снова готов вернуться к нашим бойцам.
Артём и Татьяна:
- Даже не знаю, как сказать это. В общем, любовь это, любовь!- А я добавлю В 2007-ом году на нашей свадьбе моя мама сказала – главное в семье не смотреть друг на друга, а смотреть в одну сторону! Тогда, 16 лет назад мне эти слова были непонятны. А сейчас я понимаю, что это действительно самое главное. Смотреть в одну сторону и делать одно общее дело! Ибо семья - великий труд.
Кругловы -спортивная многодетная семья. Супруги вместе уже 10 лет. Воспитывают трех дочек.
Дмитрий Круглов:
- Конечно же, уступать друг другу и понимать, что мы друг за друга несем ответственность. И не забывать те сокровенные чувства, которые мы принесли в семью и дарим своим детям!
А семья Добролюбовых прожила в браке уже полвека!. Супруги делятся- секрет семейного счастья - не ругаться. И показывать детям пример.
Розалия Добролюбова:
- И стараемся сейчас показать пример своим внукам - как надо жить в дружбе. Во всяком случае, сколько лет живем с мужем, приходили к нам и гости и зятья и невестка.. Они ни разу не слышали , чтобы мы ругались при них или выясняли отношения. Понимаете, вот, наверное, почему у нас фамилия Добролюбовы.
Подарки семьям вручили от имени депутата Государственной Думы Алексея Говырина. А поздравили их депутат Законодательного Собрания Александр Цыганский и координатор партийного проекта «Крепкая семья» во Владимирской области Светлана Мангушева.
Светлана Мангушева, координатор партийного проекта «Крепкая семья» во Владимирской области:
- Семья — это большой труд. И сегодня это было видно. Это одно целое. Мы с вами знаем, что даже если мы куда-то уезжаем, если у нас случаются какие-то проблемы, трудности в жизни, мы в первую очередь вспоминаем о семье, стремимся к дому.
А дом - всегда там, где семья. Анастасия Сахарова.
Вести-Владимир.