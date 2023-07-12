В суздальский приют АнгелаДом вновь пришла помощь. В доме, где помогают раненым птицам и...

В суздальский приют "АнгелаДом" вновь пришла помощь.В доме, где помогают раненым птицам и брошенным животным прошла очередная волонтёрская акция.О деятельности благотворительного фонда мы не раз рассказывали в эфире. Поддержать приют решили местные предприниматели Юрий Баталов и Александр Руднев. Они вывезли с территории "АнгелаДома" мусор и ветки, а также завезли на территорию песок. Он необходим для организации занятий по канистерапии. С собаками здесь будут общаться в том числе и "особенные" дети.