Владимир Ольхов назначен главой управления Роскомнадзора по Владимирской области. Владимир...

Владимир Ольхов назначен главой управления Роскомнадзора по Владимирской области.Владимир Викторович Ольхов назначен на должность руководителя управления Роскомнадзора по Владимирской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.Известно, что Владимир Ольхов с апреля 2012 по август 2017 гг. работал директором Управления федеральной почтовой связи Владимирской области - филиала ФГУП «Почта России».С августа 2017 стал председателем Комитета экономического развития Администрация Владимирской области.С мая 2020 г. по февраль 2021 г. - зампредседателя - начальник отдела по подготовке специалистов и материально-техническому обеспечению Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Владимирской области.С февраля 2021 по август 2021 работал помощником руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.1 сентября 2021 по 22 июня 2023 являлся руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области.Напомним:Ранее пост руководителя управления Роскомнадзора занимал Владимир Никоноров.Фото: https://33.rkn.gov.ru