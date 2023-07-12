Его предшественник ушёл на пенсию.

Владимир Ольхов возглавил Роскомнадзор во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Владимир Викторович родился в подмосковном Воскресенске в 1969 году. Отслужил в армии, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. С 1992 года работал в коммерческих структурах. С 2004 по 2012 годы являлся заместителем директора филиала ФГУП «Почта России» в 33-ем регионе. С 2012 по 2017 годы руководил организацией. В 2017 году перешёл работать в Белый дом на пост председателя комитета экономического развития. В системе Роскомнадзора работает с 2021 года.Дважды окончил РАНХиГС, получив дипломы по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит».Напомним, что предшественником Ольхова был Владимир Никоноров, который ушёл на пенсию.