Как сообщил Александр Авдеев, на выделенную сумму власти планируют заасфальтировать 28 км автомагистралей.

Владимирская область дополнительно получила 500 млн рублей на ремонт дорог. Как сообщил Александр Авдеев, на выделенную сумму власти планируют заасфальтировать 28 км автомагистралей.Общие расходы дорожного фонда 33-го региона составят почти 10 млрд рублей. Всего будет приведено в порядок 368 км полотна. На 27 км трасс появится освещение.«Сейчас строится 5 новых автодорог к сёлам, ремонтируется семь мостов. Завершается строительство Рпенского проезда», - резюмировал губернатор.