Владимирское село заваливают мусором дачники из Москвы. Жители села Филипповского в Киржачском...

Владимирское село заваливают мусором дачники из Москвы.Жители села Филипповского в Киржачском районе пожаловались на мусорный коллапс. Ситуация характерна для большинства населенных пунктов в так называемой "подмосковной зоне".Весной и особенно летом, с приездом дачников объемы отходов увеличиваются, но не меняется график вывоза. В результате на месте контейнерных площадок образуются горы мусора. Птицы, собаки и крысы растаскивают его по улицам. Втихую в Филипповское приезжают грузовики с крупногабаритными отходами и незаконно сваливают мусор в лесополосе рядом с кладбищем. С проблемой жители села обратились в Народный фронт. Вместе с активистами на место выехал глава Киржачского района. Он распорядился ликвидировать свалку и перевести Филипповское на бестарную схему вывоза мусора, когда его не складируют в одном месте, а собирают в мешки и выставляют вдоль проезжей части, напротив домов и участков.Наталья Низамдинова, жительница с. Филипповское:- Это в голове не укладывается. Бесконечные собаки, собаки бегают стаями. Идет постоянная вонь. Вот сейчас убрано, запаха нет, но обычно летом здесь стоит просто сумасшедшая вонь, невозможно даже окна открыть!