Вокруг памятника установили бетонные блоки. Ранее мэр города анонсировал перекрытие одной полосы дороги на полтора года. Мы позвонили в администрацию города и узнали, планируется ли

Вокруг памятника установили бетонные блоки. Ранее мэр города анонсировал перекрытие одной полосы дороги на полтора года. Мы позвонили в администрацию города и узнали, планируется ли ограничение движения или нет. Реконструкция Золотых ворот началась 29 мая. Памятник ремонтирует тюменская компания «Дизайн-2000». Подрядчик отреставрирует фасад памятника, стены и цоколи, а также выполнит другие работы. Для того, чтобы