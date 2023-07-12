Во Владимире открылась первая специализированная клиника по флебологии - диагностике, лечении и...

Во Владимире открылась первая специализированная клиника по флебологии - диагностике, лечении и профилактике заболеваний вен.Как распознать симптомы и какие услуги предоставляют врачи? В нашем репортаже.В клинике "Медориа" проводится лечение заболеваний вен полного цикла - консультации, диагностика, операции, восстановление - и всё в руках одного врача. Симптомы могут быть разными.Евгений Катин, ведущий флеболог, врач УЗИ, член ассоциации флебологов России:- Это тяжесть в ногах, то есть человек проходит около километра, чувствует, что он не устал, но ноги устали. То есть ему нужно присесть. Это жжение в ногах. По ночам ноги очень сильно сводит. Отёки, трофические язвы.Если есть хоть один из них - необходима консультация. Сейчас действует акция - вместе с УЗИ она стоит всего полторы тысячи рублей. При необходимости, к ведению пациента подключается ведущий врач-лимфолог клиники.Ислам Магомедов, ведущий лимфолог, флеболог, врач УЗИ:- Мы подходим к лечению пациентов комплексно. Не хватает просто осмотреть пациента и дать какие-то рекомендации. Надо обязательно с ним выработать стратегию, составить план.Доступная стоимость на все услуги лечения. После него пациент сразу возвращается к привычному образу жизни. К лечению можно приступить даже летом.Иван Соколов, ведущий флеболог, врач УЗИ, член ассоциации флебологов России:- В 21-м веке наличие лазера даёт возможность оперировать пациента в любое время года. Это обусловлено тем, что на данном этапе пациенту никаких разрезов не выполняется. Выполняется всего одна пункция, при которой лазер вводится в вену и её коагулирует. После этого пациент может идти домой.Пациентам, которые уже прошли курс лечения, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и наблюдение в клинике в течение полугода. А ещё здесь действует система скидок для пенсионеров.