Праздник отметят в это воскресенье, 16 июля. По традиции он пройдет в Патриаршем Саду, на Спасском холме и на Георгиевской улице. Организаторы обещают угощения и мастер-классы. На

Праздник отметят в это воскресенье, 16 июля. По традиции он пройдет в Патриаршем Саду, на Спасском холме и на Георгиевской улице. Организаторы обещают угощения и мастер-классы. На ярмарке-продаже можно будет попробовать ягоды, свежайшую выпечку, варенье из вишни и многое другое. Все желающие смогут приобрести уникальные вишневые сувениры ручной работы. В Патриаршем саду будет работать творческая