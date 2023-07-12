Мэр Дмитрий Наумов провёл совещание по данной теме.
Во Владимире создали рабочую группу по благоустройству Сталинградского бульвара. Мэр Дмитрий Наумов провёл совещание по указанной теме.
В мероприятии приняли участие представители топонимической комиссии. На рассмотрение вынесен ряд вопросов.
«Строительство Сталинградского бульвара - важный шаг в увековечивании памяти предков. Поручил создать рабочую группу, чтобы проект был реализован максимально эффективно», - резюмировал глава города в соцсетях.