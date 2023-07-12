Мэр Дмитрий Наумов провёл совещание по данной теме.

Во Владимире создали рабочую группу по благоустройству Сталинградского бульвара. Мэр Дмитрий Наумов провёл совещание по указанной теме.В мероприятии приняли участие представители топонимической комиссии. На рассмотрение вынесен ряд вопросов.«Строительство Сталинградского бульвара - важный шаг в увековечивании памяти предков. Поручил создать рабочую группу, чтобы проект был реализован максимально эффективно», - резюмировал глава города в соцсетях.