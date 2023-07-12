Во Владимире в рамках проекта Вконтакте Места прошла встреча с известными блогерами. Участники...

Во Владимире в рамках проекта Вконтакте "Места" прошла встреча с известными блогерами.Участники обсудили точки соприкосновения между потребностями туристической области, блогерством и государством. Амбассадорами тридцать третьего региона стали блогер Янгер и Карина Мурашкина. Программа будет насыщенной. За 4 дня участники медиа-экспедиции побывают во владимирских музеях, полетают на воздушном шаре и параплане, сыграют в водное поло на сабах. Итогом станет рекламный ролик, призванный помочь привлечь туристов в регион.Александр Ремига, первый заместитель губернатора:- Продвижения в целом региона, это очень уместное продвижение в преддверии тысячелетия Суздаля и привлечения внимания к данному мероприятию, ну и конечно же вы видите что контент выстраивается вокруг субъектов малого предпринимательства и они втянуты в этот процесс.Алексей Авдеев блогер (Янгер):- Побывали еще не так много где, впереди 3 дня, но впечатлений уже выше крыши. Мне нравится что есть такие проекты которые даже коренным // владимирцам могут показать какие-то новые места.Проект "Места" реализуется совместно с организацией "Больше, чем путешествие". В рамках проекта будет выпущено 70 видеороликов о регионах России. Владимирская область стала 18-ой по счету. Видео расскажет о людях и уникальных локациях региона. Съемки продлятся до пятницы, а сам ролик Владимирской области будет готов осенью.Владислав Устиненков координатор проекта "Места":- Осенью появится мини приложение на базе Вконтакте, которая станет таким навигационным тревл-хабом в котором будут сохранены все маршруты по которым мы ездили, там будет весь контент и будут прикреплены все странички заведений и объектов которые мы посещали в регионах. То есть, эти проектом мы поможем малому бизнесу каким-то культурных учреждений тоже развиваться на наших платформах, и те туристы которые заинтересованы в посещении Владимирской области.