Цены на разные марки уже выросли на сумму от 7 до 14 копеек.

Во Владимирской области вновь выросли цены на бензин. Об этом сообщает Росстат.С 26 июня по 3 июля стоимость литра АИ-92 в среднем увеличилась на 14 копеек и составляет 48,46 рубля. На топливо АИ-95 ценник подрос на 16 копеек (52,88 рубля). А вот АИ-98 подорожал до 63,26 рубля, прибавил 11 копеек. Дизельное топливо теперь продают за 58,38 рубля (+7 копеек).Как отмечают эксперты, из-за ослабления рубля рост цен продолжится. Примерно на 0,5% каждый месяц.