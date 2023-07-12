Местные жители предполагают, что туши больных овец таким образом утилизировал местный предприниматель.

В Петушинском районе рядом с фермой жители обнаружили скотомогильник. Об этом рассказали коллеги изОстанки животных, черепа, кости и овечья шерсть, валяются в берёзовой роще возле деревни Грибово. Местные жители предполагают, что туши больных овец таким образом утилизировал местный предприниматель. Однако фермер заверяет, что не имеет никакого отношения к захоронениям.Между тем глава района Александр Курбатов поручил подчинённым выехать на место и собрать информацию о случившемся. Он пообещал, что приложит максимум усилий чтобы разобраться в скандальной истории.Нарушителям, если их найдут, грозит штраф до 700 тысяч рублей.