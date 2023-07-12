До регистрации допущены: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, справедливороссы, «Новые люди», «Коммунисты России», «Яблоко», «Пенсионеры за социальную справедливость».

Во Владимирской области завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Законодательное Собрание. Об этом рассказал руководитель облизбиркома Вадим Минаев.Он поблагодарил партии и коллег за слаженную работу. Этап выдвижения завершился 10 июля. До регистрации допущены: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, справедливороссы, «Новые люди», «Коммунисты России», «Яблоко», «Пенсионеры за социальную справедливость». Пять политических объединений открыли избирательные счета. По всей видимости, вскоре владимирцы начнут находить в своих почтовых ящиках агитационные брошюры и газеты.«В окружные комиссии обратились 126 претендентов. По 25 выдвинули ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия», 21-го — «Справедливая Россия», «Новые люди» — 18, «Пенсионеры» — 7, «Коммунисты России» — двух и один человек будет представлять «Яблоко», — подчеркнул Вадим Минаев.Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Кроме голосования в ЗС, запланировано еще 19 местных избирательных кампаний.