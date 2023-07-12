Во Владимирской области сельскому жителю вынесли суровый приговор за убийство на Дне Рождении. Как...

Во Владимирской области сельскому жителю вынесли суровый приговор за убийство на Дне Рождении.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, следствием и судом установлено, что 21 ноября 2022 года в одном из домов деревни Ежово (Кольчугинского района) при праздновании Дня рождения виновного произошло убийство.Сообщается, что между именинником и одним из гостей произошла серьёзная ссора.В ярости главный «виновник» торжества, находясь в алкогольном опьянении, взял табурет и нанес оппоненту множество ударов.От полученных травм 61-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Как уточняет пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, «именинник» отрицал свою причастность к преступлению. Но в итоге Кольчугинском городским судом мужчина всё же был признан виновным в убийстве. На это указывали неопровержимые доказательства, которые и легли в основу приговора.Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Также известно, что в пользу супруги погибшего с осужденного взысканы 1 500 000 рублей (в счет компенсации морального вреда).Фото: pxfuel.com