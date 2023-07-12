Во Владимирской области возобновились вспышки африканской чумы свиней. В ковровском районе...

Во Владимирской области возобновились вспышки африканской чумы свиней.В ковровском районе зафиксирован первый в этом году случай заболевания африканской чумой свиней. Об этом сегодня сообщила районная ветеринарная станция.Погибло животное в личном подсобном хозяйстве жительницы села Троицко-Никольское. Были взяты пробы и лабораторный анализ подтвердил опасения. Установлен карантин. Территория в радиусе двадцати километров объявлена угрожаемой зоной. Всё поголовье свиней там будет изъято у хозяев, так же в зоне действует запрет на вывоз животных и торговлю свининой. Напомню, что африканская чума свиней летальна на сто процентов, лекарства и вакцины против неё не существует.