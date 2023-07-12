Вокруг Золотых ворот Владимира появились бетонные ограждения. Их начали устанавливать вечером во вторник, 11 июля. Причем появление бетонных блоков городская администрация никак не

Вокруг Золотых ворот Владимира появились бетонные ограждения. Их начали устанавливать вечером во вторник, 11 июля. Причем появление бетонных блоков городская администрация никак не анонсировала и для многих жителей города и сотрудников СМИ это стало неожиданностью. С Южной стороны, где находится Козлов вал, ограждения были выставлены по границе пешеходной площадки возле белокаменного памятника 12 века. Алексей