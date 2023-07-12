Задержан пытавшийся получить на почте запрещенное вещество из Китая житель Владимирской...

Задержан пытавшийся получить на почте запрещенное вещество из Китая житель Владимирской области.Сильнодействующее вещество энантат тестостерона обнаружили в посылке из Китая сотрудники Владимирской таможни. В момент получениямеждународного почтового отправления задержан 36-летний житель Коврова, сообщила Наталья Одинцова, пресс-секретарь Владимирской таможни.«Экспертиза показаласложный эфир тестостерона общим весом 198,9 грамм, - пояснил заместитель начальника Владимирской таможни Игорь Губанин. – Данныйпрепарат входит в список сильнодействующих веществ, запрещенных к перемещению через границу Российской Федерации».Владимирской таможней возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ".Виновный может получить от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет.Фото: пресс-служба Владимирской таможни.