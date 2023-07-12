Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев и сенатор Ольга Хохлова провели рабочую встречу в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Основная цель фонда –

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев и сенатор Ольга Хохлова провели рабочую встречу в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Основная цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО. Итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области (фракция “Единая Россия”) Фонд сегодня делает все возможное для оказания помощи и воинам, которые демобилизованы и