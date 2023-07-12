Как сообщают в УМВД, в полицию обратился житель Костерево, он не досчитался у себя в кошельке 245 тысяч рублей. Оперативники установили, что накануне пропажи к потерпевшему в гости заходил

Как сообщают в УМВД, в полицию обратился житель Костерево, он не досчитался у себя в кошельке 245 тысяч рублей. Оперативники установили, что накануне пропажи к потерпевшему в гости заходил сосед. Они вместе выпили и разошлись. Полицейские нашли подозреваемого, он признался в краже. Злоумышленник сообщил, что увидел кошелек, набитый наличными, и не смог удержаться – вытащил