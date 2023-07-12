Цель - повышение доступности медпомощи для пожилых владимирцев.

Во Владимирской области пациентов старше 60 лет начнут транспортировать на лечение. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.Цель — повышение доступности медпомощи для пожилых владимирцев. Списки на госпитализацию формируют больницы. Первый трансфер состоится уже в июле. Жители Селивановского и Судогодского районов поедут на лечение в гериатрическое отделение Уршельской районной больницы. Курс терапии составит 10-12 дней.«В регионе гериатрические отделения работают в структуре Уршельской больницы и Ковровской горбольницы № 2. В ближайшее время запланировано открытие специализированного отделения на базе больницы № 6 города Владимира. Аналогичная задача поставлена перед Петушинской районной больницей», — подчеркнули в Белом доме.Областной координационный центр по гериатрии, физиотерапии и медико-социальной помощи планируют создать в больнице № 7 областного центра.