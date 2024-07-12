Ночью из горящего дома в Муроме спасатели МЧС эвакуировали 20 человек, из них 4 ребенка Ночью 12...

Ночью из горящего дома в Муроме спасатели МЧС эвакуировали 20 человек, из них 4 ребенкаНочью 12 июля 2024 года на улице Пролетарской в городе Муроме произошел пожар в многоквартирном жилом доме. По информации МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила два квадратных метра.Информация о погибших и пострадавших нет. Спасателями МЧС было эвакуировано 20 человек, из них 4 ребёнка.К ликвидации пожара привлекаются 3 единицы техники 10 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области